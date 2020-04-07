İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken,... - Son Dakika

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İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken,...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona kaynaklı 133 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:54 Kaynak: İHA
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