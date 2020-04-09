Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 66 bin 220'ye yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs kaynaklı 117 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 66 bin 220'ye yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
Son Dakika Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu