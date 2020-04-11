İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika

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İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357, vaka sayısı ise 70 bin 29'a yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde Korona virüs kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357, vaka sayısı ise 70 bin 29'a yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:05 Kaynak: İHA
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