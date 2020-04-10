Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye, vaka sayısı ise 68 bin 192'ye yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye, vaka sayısı ise 68 bin 192'ye yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:54 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı