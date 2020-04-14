İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 98 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 98 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 683'e, vaka sayısı ise 74 bin 877'ye yükseldi. - TAHRAN