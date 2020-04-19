İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 118, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 118, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi. - TAHRAN
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19.04.2020 19:50:42. #1.13#
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