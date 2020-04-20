İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 91 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 91 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 91 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 209'a, vaka sayısı ise 83 bin 505'e yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 91 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 209'a, vaka sayısı ise 83 bin 505'e yükseldi. - TAHRAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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