İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika

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İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:23 Kaynak: İHA
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