İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi. - TAHRAN