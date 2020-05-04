İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği... - Son Dakika

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İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği...
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'e, vaka sayısı ise 98 bin 647'ye yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'e, vaka sayısı ise 98 bin 647'ye yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:05 Kaynak: İHA
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