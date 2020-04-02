İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti. - Son Dakika

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İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti.
6 saat önce
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 160'a, vaka sayısı ise 50 bin 468'e yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:01 Kaynak: İHA
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