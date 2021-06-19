İran'da son 24 saatte 108 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108 artarak 82 bin 854'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 6 bin 448 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 931'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 86 bin 974'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 108 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 854 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 307'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 736 bin 13'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 321 bin 457 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 281 bin 275 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 374 bin 729 kişiye aşının ilk dozunun, 906 bin 546 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 281 bin 275 doz aşı uygulandığı açıklandı.