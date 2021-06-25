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İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

25.06.2021 13:52
İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 115 artarak 83 bin 588'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 115 artarak 83 bin 588'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 820 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1397'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 150 bin 949'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 115 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 588 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 219'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 809 bin 595'e ulaştığı aktarıldı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 67 bin 205 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 543 bin 780 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 415 bin 864 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 127 bin 886 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 543 bin 780 doz aşı uygulandığı bildirildi.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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