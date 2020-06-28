İran'da son 24 saatte 144 kişi korona virüsten öldü - Son Dakika

İran'da son 24 saatte yeni tip korona virüs nedeniyle 144 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının 10 bin 508'e yükseldiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. Ülkede korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 508'e yükseldiğini belirten Lari, vaka sayısının ise 2 bin 489 artarak 222 bin 669'a ulaştığını bildirdi.

Tedavi gören hastalardan 2 bin 946'sının durumunun ciddi olduğunu ifade eden Lari, şuana kadar ülke genelinde 183 bin 301 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu kaydetti. Sözcü Lari, Huzistan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinin kırmızı bölge olarak belirlendiğini söyledi.

Maske takma zorunluluğu getirilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "5 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar tüm toplanma yerleri ve kırmızı bölgelerde maske takma zorunluğu getirilecek. Gerekirse bu uygulamanın süresi uzatılabilir" dedi. - TAHRAN