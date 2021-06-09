İran'da son 24 saatte 157 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 157 artarak 81 bin 519'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 597 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1557'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 990 bin 714'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 519 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 584'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 590 bin 682'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 65 bin 451 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 987 bin 963 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 281 bin 268 kişiye aşının ilk dozunun, 706 bin 695 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 987 bin 963 doz aşı uygulandığı açıklandı.