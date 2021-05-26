İran'da son 24 saatte 163 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 163 artarak 79 bin 219'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 468 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1504'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 865 bin 864'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 163 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 219 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 587'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 379 bin 139'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 307 bin 544 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 330 bin 309 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 844 bin 639 kişiye aşının ilk dozunun, 485 bin 670 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 330 bin 309 doz aşı uygulandığı açıklandı.