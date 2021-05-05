İran'da son 24 saatte 349 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte 349 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

05.05.2021 13:07
İran'da son 24 saatte 349 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 349 artarak 73 bin 568'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 349 artarak 73 bin 568'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 bin 872 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 449'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 591 bin 609'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 349 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 73 bin 568 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 499'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 39 bin 427'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 511 bin 987 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 350 bin 290 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 115 bin 722 kişiye aşının ilk dozunun, 234 bin 568 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 350 bin 290 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 102 şehrin "kırmızı", 235'inin "turuncu", 111'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte 349 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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