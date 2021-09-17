İran'da son 24 saatte 364 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 364 artarak 116 bin 436'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 605 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 537'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 396 bin 13'e yükseldiği ülkede, 364 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 436 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 902 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 27 milyon 790 bin 835 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 459 bin 625 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 41 milyon 250 bin 460 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.