İran'da son 24 saatte 423 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte 423 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

07.11.2020 13:59
İran'da son 24 saatte 423 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 423 artarak 37 bin 832'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 423 artarak 37 bin 832'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 423 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 450 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 832'ye, vaka sayısının da 673 bin 250'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 506'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 515 bin 153'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 185 bin 361 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı.

Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte 423 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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