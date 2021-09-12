İran'da son 24 saatte 487 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 487 artarak 114 bin 311'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 219 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 747'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 295 bin 786'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 487 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 311 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 278 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 22 milyon 943 bin 141 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 12 milyon 104 bin 2 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 35 milyon 47 bin 143 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Öte yandan Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Ahmed Zerger'in de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.