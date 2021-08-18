İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 583 artarak 99 bin 691'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 174 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 5 bin 380'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 556 bin 417'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 583 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 99 bin 691 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 490'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 814 bin 127'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 485 bin 96 oldu.

İran'da toplam 21 milyon 112 bin 564 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 16 milyon 49 bin 45 kişiye aşının ilk dozunun, 5 milyon 63 bin 519 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 21 milyon 112 bin 564 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 359 şehrin kırmızı, 59 şehrin turuncu, 30 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.