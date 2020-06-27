İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 125 ölüm gerçekleşti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 125 ölüm gerçekleşti

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 364'e yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 364'e yükseldi.

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İran'da korona virüs salgınında cam kaybı artmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Lari, son 24 saatte 2 bin 456 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtirken, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti. Sözcü, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 220 bin 180'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 364'e ulaştığını açıkladı.

GENÇLERİN COVİD-19 İLE ENFEKTE OLMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yüzyılda bir veya iki kez karşılaşılabilecek bir trajediyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Korona virüs ve influenza ile birlikte çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz. Korona virüs ve influenzanın beraber görülmesi sağlık bakanlığı için oldukça yorucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Nemeki, "Covid-19 için yüksek risk grubunun spesifik hastalar ve yaşlılar olduğunu düşünüyorduk ancak tıp fakültelerinin en son istatistiklerine göre, ne yazık ki, bugün gençlerin Covid-19 ile enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 125 ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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