İran'da son 24 saatte korona virüs kaynaklı 153 ölüm - Son Dakika

İran'da son 24 saatte korona virüs kaynaklı 153 ölüm

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12 bin 84'e yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12 bin 84'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 691 artarak 248 bin 379'a ulaştı.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 691 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 153 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 248 bin 379'a hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12 bin 84'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Kürdistan, İlam ve Doğu ve Batı Azerbaycan Eyaletlerinin kırmızı bölge olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

KISITLAMALAR GERİ GELEBİLİR

Tahran Korona Virüs ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali, sonbahar ayının İran için daha zor geçeceğini belirterek, "Başkent Tahran içinde korona virüs kısıtlamaları tekrardan hayata geçebilir" dedi.

Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, başkent Tahran'ın kırmızı bölge olması halinde kontrolün daha zor olacağını belirterek, "Tahran'da şu an uyarı seviyesindeyiz. Bu durum bizim açımızdan kırmızı bölgeler kategorisine koymamız için yeterli. Çünkü Tahran diğer şehirlere göre daha karmaşık bir durumda" ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada ise kırmızı bölge olarak ilan edilen eyaletlerde yüksek risk taşıyan iş yerlerine kısıtlamaların tekrardan getirileceğini açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Koronavirüs, Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İran'da son 24 saatte korona virüs kaynaklı 153 ölüm - Son Dakika Dünya
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