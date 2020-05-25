İran'da son 24 saatte korona virüsten 34 kişi öldü - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplum ölü sayısı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 23 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 34 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede toplam tespit edilen vaka sayısının 137 bin 724'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 451'e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 107 bin 713 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 585 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Öte yandan, İran'da korona virüs nedeniyle 24 Mayıs'ta 58, 23 Mayıs'ta 59, 22 Mayıs'ta 51, 21 Mayıs'ta 66, 20 Mayıs'ta 64 ölüm gerçekleşmişti.

(İHA)