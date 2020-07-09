İran'da son 24 saatte korona virüsten rekor sayıda ölüm kayda geçti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte korona virüsten rekor sayıda ölüm kayda geçti

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kayda geçen en yüksek ölü sayısı olduğu belirtildi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 79 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 221 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 250 bin 458'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12 bin 305'e ulaştığını açıkladı. Toplam 3 bin 324 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, şu ana kadar 212 bin 176 kişinin de iyileşerek taburcu olduklarını aktardı.


Ülkede son 24 saatte 221 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle salgın başlangıcından bu yana günlük bazda en yüksek ölüm sayısı kayda geçti. Son 24 saatte 2 bin 79 vakanın tespit edildiği İran'da, vaka sayısında ise düşüş yaşandı. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte korona virüsten rekor sayıda ölüm kayda geçti - Son Dakika
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