İran'da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686'ya yükseldi.
İran'da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686'ya yükseldi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:50 Kaynak: İHA
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