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İran'da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi öldü
6 saat önce
İran'da, son 24 saatte 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.
İran'da, son 24 saatte 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 389 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 29 bin 406'ya çıktığını duyurdu.
İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 10 bin 457 kişi olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
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