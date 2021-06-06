İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 122 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 122 artarak 81 bin 63'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 612 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1027'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 966 bin 363'e çıktığı ülkede, 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 63 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 769'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 552 bin 401'e ulaştığı bildirildi.
İran'da toplam 4 milyon 823 bin 579 doz aşı yapıldı
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 203 bin 784 kişiye aşının ilk dozunun, 619 bin 795 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 823 bin 579 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 688 bin 723 oldu.
Kaynak: AA
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