İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 137 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 137 artarak 84 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 11 bin 748 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1222'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 204 bin 557'ye çıktığı ülkede, 137 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 264 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 183'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 876 bin 828'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 635 bin 679 oldu.

Öte yandan yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 436 bin 83 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 596 bin 507 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 32 bin 590 doz aşı uygulandığı açıklandı.