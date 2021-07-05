İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 157 artarak 84 bin 949'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 16 bin 25 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1780'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 270 bin 843'e çıktığı ülkede, 157 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 949 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 255'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 940 bin 874'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 43 bin 129 oldu.

Öte yandan yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 475 bin 154 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 1166 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 476 bin 320 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Bu arada ülke genelinde risk durumuna göre 92 şehrin "kırmızı", 183'ünün "turuncu", 173'ünün "sarı" olarak belirlendiği, "mavi" kategoride ise şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.