İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 185 artarak 63 bin 884'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 586 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 493'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 6 bin 934'e çıktığını aktaran Lari, 185 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 884 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 221'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 684 bin 570'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 412 bin 327 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.