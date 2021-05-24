İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

24.05.2021 13:14
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 251 artarak 78 bin 848'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 251 artarak 78 bin 848'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 11 bin 5 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1605'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 843 bin 523'e çıktığı ülkede, 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 78 bin 848 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 753'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 347 bin 752'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 54 bin 521 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 69 bin 35 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 608 bin 182 kişiye aşının ilk dozunun, 460 bin 853 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 69 bin 35 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkedeki şehirlerden risk durumuna göre 8'inin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı kaydedilirken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu yinelendi.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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