İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 artarak 56 bin 262'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ülke genelinde 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 642'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Salgında son 24 saatte 91 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 262'ye, vaka sayısının da 1 milyon 292 bin 614'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 568'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 81 bin 736'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 207 bin 975 olduğunu kaydetti.