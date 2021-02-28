İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

28.02.2021 14:21
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 73'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 73'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 494'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73'e, vaka sayısının da 1 milyon 631 bin 169'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 731'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 393 bin 125'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 853 bin 8 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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