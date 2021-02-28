İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 73'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 494'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73'e, vaka sayısının da 1 milyon 631 bin 169'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 731'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 393 bin 125'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 853 bin 8 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.