İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109 artarak 127 bin 918'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 322 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1158'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 27 bin 269'a yükseldiği ülkede, 109 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 918'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 546 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 511 bin 128 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 41 milyon 650 bin 237 kişiye ikinci dozu, 398 bin 881 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 97 milyon 560 bin 246 doz aşı uygulandı.