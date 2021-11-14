İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125 artarak 128 bin 167'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 904'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 37 bin 718'e yükseldiği ülkede, 125 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 167 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 510 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 732 bin 66 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 42 milyon 193 bin 734 kişiye ikinci dozu, 514 bin 790 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 98 milyon 440 bin 590 doz aşı uygulandı.