İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 126 artarak 127 bin 299'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 554 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 987 bin 814'e yükseldiği ülkede, 126 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 299 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 687 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 128 bin 528 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 38 milyon 893 bin 839 kişiye ikinci dozu, 179 bin 906 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 94 milyon 201 bin 273 doz aşı uygulandı.