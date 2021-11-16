İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 134 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 artarak 128 bin 406'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 bin 430 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1053'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 51 bin 642'ye yükseldiği ülkede, 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 406'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 477 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 998 bin 288 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 43 milyon 24 bin 902 kişiye ikinci dozu, 604 bin 995 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 99 milyon 628 bin 185 doz aşı uygulandı.