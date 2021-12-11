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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti

11.12.2021 14:57
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 artarak 130 bin 661'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 artarak 130 bin 661'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1681 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 286'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre, ülkede vaka sayıları 5 Eylül 2020'den bu yana 462 gün aradan sonra ilk kez 2 binin altına indi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 152 bin 524'e yükseldiği ülkede, 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 661'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 126 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 595 bin 66 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 157 bin 835 kişiye ikinci dozu, 2 milyon 237 bin 841 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 109 milyon 990 bin 742 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Togo Cumhuriyeti, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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