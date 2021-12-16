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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

16.12.2021 14:53
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 63 artarak 130 bin 946'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 63 artarak 130 bin 946'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 358'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 165 bin 454'e yükseldiği ülkede, 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 946'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 975 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 976 bin 573 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 989 bin 114 kişiye ikinci dozu, 3 milyon 307 bin 997 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 112 milyon 273 bin 684 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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