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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

03.12.2021 13:56
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 78 artarak 130 bin 66'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 78 artarak 130 bin 66'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 603 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 649'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 129 bin 199'a çıktığı ülkede, 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 66 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 296 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 927 bin 468 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 761 bin 675 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 178 bin 457 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana uygulanan aşı miktarı 106 milyon 867 bin dozu aştı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiçbir şehir kalmazken, 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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