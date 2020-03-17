İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:54 Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.
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