İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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