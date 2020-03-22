İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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