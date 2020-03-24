İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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