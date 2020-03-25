İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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