İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157...
7 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157 artarak, 2 bin 234'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157 artarak, 2 bin 234'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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