Son Dakika › Güncel › İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi... - Son Dakika
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Son Dakika İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor