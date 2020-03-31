İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi... - Son Dakika

İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

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İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek