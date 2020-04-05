İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e... - Son Dakika

İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.

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