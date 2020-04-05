İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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