İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3... - Son Dakika

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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3...
6 saat önce
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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